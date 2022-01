Papa Francisco lembrou papel fulcral das mulheres nas sociedades globais

O Papa fez hoje um apelo ao fim da violência contra as mulheres. Durante a missa do Angelus, Francisco salientou o papel essencial das mulheres nas sociedades globais. O sumo pontífice pediu um esforço suplementar para proteger e promover as mulheres, sem no entanto esclarecer se incluía também a Igreja Católica.