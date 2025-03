Papa Francisco passou uma "noite tranquila"

"A noite foi tranquila, o Papa ainda se encontra a descansar", refere a informação divulgada pelo Vaticano que, na noite de sábado, indicou que a condição clínica do pontífice de 88 anos "estava estável", confirmando que o prognóstico permanece "reservado".A Santa Sé também adiantou que Francisco tem estado sempre "lúcido e orientado".Segundo o Vaticano, Francisco tem “alternado a ventilação mecânica não invasiva (máscara de oxigénio) com longos períodos de oxigenoterapia de alto débito”.O Papa Francisco, de 88 anos, está internado desde 14 de fevereiro devido a uma bronquite com infeção polimicrobiana e pneumonia bilateral.Este domingo, e pela terceira vez consecutiva, Francisco não celebrará a tradicional oração semanal do Angelus, que será mais uma vez publicada sob a forma de uma carta aos fiéis.Este é o quarto internamento e o mais longo desde o início do seu pontificado, em 2013.