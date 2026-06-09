Papa Leão XIV elogia dedicação dos voluntários

Para o Santo Padre, o ato de dar sem esperar nada em troca é o verdadeiro "fermento" para elevar a qualidade ética e espiritual da humanidade, algo que classificou como um traço típico da "cidade de Deus".



O discurso assumiu um tom mais acutilante quando Leão XIV lamentou que o sucesso seja hoje medido apenas por indicadores financeiros. Num mundo globalizado e "continuamente influenciado pela lógica do interesse e do lucro", o Papa defendeu que o termo "crescimento" não se pode reduzir à dimensão económica.



A fechar a sua intervenção, o líder da Igreja Católica deixou um apelo claro à mudança de mentalidade, exortando os cidadãos a viverem segundo uma "lógica mais verdadeira": a de um crescimento humano integral.