Mundo
Papa Leão XIV elogia dedicação dos voluntários
No terceiro dia da sua visita a Espanha, e perante uma plateia atenta - marcada pela forte presença de voluntários vestidos com as cores do evento, o Papa utilizou o conceito de "gratuitidade" para criticar o rumo puramente mercantil do mundo contemporâneo.
O discurso assumiu um tom mais acutilante quando Leão XIV lamentou que o sucesso seja hoje medido apenas por indicadores financeiros. Num mundo globalizado e "continuamente influenciado pela lógica do interesse e do lucro", o Papa defendeu que o termo "crescimento" não se pode reduzir à dimensão económica.
A fechar a sua intervenção, o líder da Igreja Católica deixou um apelo claro à mudança de mentalidade, exortando os cidadãos a viverem segundo uma "lógica mais verdadeira": a de um crescimento humano integral.