Papa Leão XIV em África. Chegada aos Camarões após etapa na Argélia

A imprensa internacional apresentou, em termos gerais, a visita do Papa ao continente africano como "um reflexo da crescente importância de África para a Igreja Católica". Ainda assim, a deslocação à Argélia, país do Norte de África, evidenciou sobretudo a tolerância e a liberdade religiosa entre os argelinos, numa sociedade onde o Islão é a religião predominante.



A Argélia marcou a primeira etapa de uma viagem de 11 dias que inclui passagens pelos Camarões, Angola e Guiné Equatorial. É a mais longa deslocação do Papa Leão XIV desde o inicio do pontificado.