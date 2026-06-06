Papa Leão XIV já está em Espanha onde quer apelar ao "respeito por todos os seres humanos"

O Papa Leão XIV espera dar um bom exemplo ao mundo. “Podemos transmitir uma mensagem muito boa… de caridade e respeito por todos os seres humanos”, disse o Papa.





Leão XIV reconheceu ainda que a questão do abuso sexual na Igreja Católica continua a ser "uma ferida aberta".





"Sublinho o facto de que eu pessoalmente trabalhei sempre para instituir comissões, para fazer regras e continuarei a fazê-lo, também toda a Igreja, porque é uma chaga ainda aberta", disse Leão XIV, citado por jornalistas que viajaram hoje com o Papa no avião que o levou de Roma a Madrid.



O Papa respondeu assim a questões sobre os abusos sexuais no seio da Igreja Católica em Espanha e confirmou que se vai encontrar com vítimas durante a viagem de sete dias que iniciou hoje ao país.





O Papa já aterrou em Madrid, seguindo depois para o Palácio Real para uma homenagem.

Leão XIV será o primeiro Papa a discursar no Parlamento espanhol.





Esta é a primeira visita de um papa a Espanha em 15 anos e Leão XIV vai concretizar o desejo do antecessor Francisco de ir às Canárias, ilhas que lidam diariamente com a chegada de migrantes em embarcações precárias oriundas de África, conhecidas como `pateras` ou `cayucos`.





A ida às Canárias vai decorrer no final da viagem de Leão XIV a Espanha, em 11 e 12 de junho, depois de passagens do Papa por Barcelona, nos dias 09 e 10, e por Madrid, onde arranca este sábado a visita, com um dispositivo policial sem precedentes, como reporta a correspondente da RTP em Madrid, Ana Romeu.

Em Barcelona vai inaugurar a nova torre na basílica da Sagrada Família.