Papa Leão XIV já está em Espanha onde quer apelar ao "respeito por todos os seres humanos"

Papa Leão XIV já está em Espanha onde quer apelar ao "respeito por todos os seres humanos"

O Papa iniciou este sábado a visita a Espanha e, numa conversa com os jornalistas ainda a bordo do avião entre Roma e Madrid, disse incluir nesta visita uma passagem pelas Canárias para assinalar o drama dos migrantes, e para pedir ao mundo “respeito por todos os seres humanos”.

RTP /
Reuters

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O Papa Leão XIV espera dar um bom exemplo ao mundo. “Podemos transmitir uma mensagem muito boa… de caridade e respeito por todos os seres humanos”, disse o Papa.

Leão XIV reconheceu ainda que a questão do abuso sexual na Igreja Católica continua a ser "uma ferida aberta".

"Sublinho o facto de que eu pessoalmente trabalhei sempre para instituir comissões, para fazer regras e continuarei a fazê-lo, também toda a Igreja, porque é uma chaga ainda aberta", disse Leão XIV, citado por jornalistas que viajaram hoje com o Papa no avião que o levou de Roma a Madrid.

O Papa respondeu assim a questões sobre os abusos sexuais no seio da Igreja Católica em Espanha e confirmou que se vai encontrar com vítimas durante a viagem de sete dias que iniciou hoje ao país.

O Papa já aterrou em Madrid, seguindo depois para o Palácio Real para uma homenagem.
Leão XIV será o primeiro Papa a discursar no Parlamento espanhol.

Esta é a primeira visita de um papa a Espanha em 15 anos e Leão XIV vai concretizar o desejo do antecessor Francisco de ir às Canárias, ilhas que lidam diariamente com a chegada de migrantes em embarcações precárias oriundas de África, conhecidas como `pateras` ou `cayucos`. 

A ida às Canárias vai decorrer no final da viagem de Leão XIV a Espanha, em 11 e 12 de junho, depois de passagens do Papa por Barcelona, nos dias 09 e 10, e por Madrid, onde arranca este sábado a visita, com um dispositivo policial sem precedentes, como reporta a correspondente da RTP em Madrid, Ana Romeu.
 
Em Barcelona vai inaugurar a nova torre na basílica da Sagrada Família.
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