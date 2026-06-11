Mundo
Papa Leão XIV nas Canárias com migrantes no coração
O papa Leão IV vai encontrar-se com migrantes neste ponto do seu périplo por Espanha.
O papa cumpre agora agenda da visita a Espanha com a passagem pelas Canárias. Ali vai participar num cordão humano em que vão ser lançadas ao mar flores em memória dos milhares que perderam a vida na travessia do Mediterrâneo.
A deslocação às Canárias culmina a viagem a Espanha que Leão XIV iniciou no sábado, em Madrid, e durante a qual já se referiu várias vezes à imigração.
Num discurso inédito de um líder da Igreja Católica no parlamento nacional do país, o papa defendeu que o "trágico drama migratório" deve agitar "a consciência das nações" e apelou à cooperação multilateral para lhe ser dada uma resposta "solidária e eficaz" que tenha no centro a dignidade humana.
Noutros dois discursos no sábado, apelou à Europa para abandonar discursos polarizadores com "simplificações estéreis" e a reconhecer "a complexidade" como uma bênção.
Um dos momentos mais simbólicos é agora esta ida ao porto de Arguineguín, na ilha de Gran Canária, "conhecido como o cais da vergonha em 2020", no início de um novo pico de 'pateras' com direção às Canárias, "pela forma como se geriu a realidade que ali se viveu" naquele ano, com milhares de pessoas amontoadas e à intempérie no local dias a fio, explicou na semana passada uma das coordenadoras da visita de Leão XIV às ilhas, Enélida Hernández.
Ontem, o papa celebrou uma missa na Sagrada Família, em Barcelona, naquele que foi um dos momentos mais marcantes da passagem pela Catalunha.
Num discurso inédito de um líder da Igreja Católica no parlamento nacional do país, o papa defendeu que o "trágico drama migratório" deve agitar "a consciência das nações" e apelou à cooperação multilateral para lhe ser dada uma resposta "solidária e eficaz" que tenha no centro a dignidade humana.
Noutros dois discursos no sábado, apelou à Europa para abandonar discursos polarizadores com "simplificações estéreis" e a reconhecer "a complexidade" como uma bênção.
Um dos momentos mais simbólicos é agora esta ida ao porto de Arguineguín, na ilha de Gran Canária, "conhecido como o cais da vergonha em 2020", no início de um novo pico de 'pateras' com direção às Canárias, "pela forma como se geriu a realidade que ali se viveu" naquele ano, com milhares de pessoas amontoadas e à intempérie no local dias a fio, explicou na semana passada uma das coordenadoras da visita de Leão XIV às ilhas, Enélida Hernández.
Participam na cerimónia o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, e grande parte do seu executivo.
Ontem, o papa celebrou uma missa na Sagrada Família, em Barcelona, naquele que foi um dos momentos mais marcantes da passagem pela Catalunha.
c/ Lusa