Papa Leão XIV nas Canárias com migrantes no coração

Participam na cerimónia o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, e grande parte do seu executivo.



Ontem, o papa celebrou uma missa na Sagrada Família, em Barcelona, naquele que foi um dos momentos mais marcantes da passagem pela Catalunha.





c/ Lusa

A deslocação às Canárias culmina a viagem a Espanha que Leão XIV iniciou no sábado, em Madrid, e durante a qual já se referiu várias vezes à imigração.Num discurso inédito de um líder da Igreja Católica no parlamento nacional do país, o papa defendeu que o "trágico drama migratório" deve agitar "a consciência das nações" e apelou à cooperação multilateral para lhe ser dada uma resposta "solidária e eficaz" que tenha no centro a dignidade humana.Noutros dois discursos no sábado, apelou à Europa para abandonar discursos polarizadores com "simplificações estéreis" e a reconhecer "a complexidade" como uma bênção.Um dos momentos mais simbólicos é agora esta ida ao porto de Arguineguín, na ilha de Gran Canária, "conhecido como o cais da vergonha em 2020", no início de um novo pico de 'pateras' com direção às Canárias, "pela forma como se geriu a realidade que ali se viveu" naquele ano, com milhares de pessoas amontoadas e à intempérie no local dias a fio, explicou na semana passada uma das coordenadoras da visita de Leão XIV às ilhas, Enélida Hernández.