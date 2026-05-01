Papa Leão XIV nomeia ex-imigrante indocumentado bispo nos Estados Unidos

O Vaticano anunciou em comunicado a nomeação de Evelio Menjivar-Ayala, de 56 anos, atualmente bispo auxiliar de Washington, D.C., como bispo da Diocese de Wheeling-Charleston, no estado da Virgínia Ocidental.



Natural de El Salvador, Evelio Menjivar-Ayala imigrou para os Estados Unidos em 1990, segundo o site da Arquidiocese de Washington.



Relatou ter nascido na pobreza e ter fugido do conflito armado no seu país, imigrando para os Estados Unidos.



Inicialmente detido no México quando tentava entrar nos Estados Unidos, disse numa entrevista no ano passado que pagou um suborno para ser libertado e atravessou a fronteira para Tijuana.



Foi ordenado sacerdote em 2004.



O Papa Leão XIV, que nasceu nos Estados Unidos, enfrentou críticas no mês passado por parte de Donald Trump — que o apelidou de "fraco" — depois de considerar "inaceitável" a ameaça de Trump de destruir o Irão.



Classificou ainda a política do presidente norte-americano em relação aos imigrantes como "extremamente desrespeitosa", instando a que "as pessoas sejam tratadas com humanidade".