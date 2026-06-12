Papa nomeia novo administrador após homicídio do bispo de Quelimane em Moçambique

Em comunicado, a Conferência Episcopal de Moçambique (CEM) anunciou que o Papa Leão XIV nomeou o bispo Estêvão Fernando, atual bispo da Diocese do Alto Molócuè, para exercer também as funções de administrador da Diocese de Quelimane e, no mesmo despacho, indicou António Constantino, atualmente bispo da Diocese de Caia, para também administrar a Arquidiocese da Beira, os dois ocupando funções que antes eram exercidas pelo bispo Osório Afonso, assassinado no sábado.

O Presidente moçambicano, Daniel Chapo, garantiu hoje uma investigação "rigorosa e célere" para identificar e responsabilizar os envolvidos no homicídio do bispo católico de Quelimane, Osório Citora Afonso.

Falando durante as cerimónias fúnebres do bispo, Daniel Chapo afirmou que o Governo está empenhado em esclarecer o crime e levar à justiça todos os envolvidos no homicídio, que provocou forte consternação na Igreja Católica e na sociedade moçambicana, havendo já três suspeitos detidos.

"Reiteramos às autoridades eclesiásticas, à comunidade cristã e aos moçambicanos em geral a determinação do Governo da República de Moçambique, através do Serviço Nacional de Investigação Criminal e de todas as autoridades da administração da justiça, na investigação rigorosa e célere para a identificação e responsabilização exemplar dos mandantes, autores materiais e morais deste hediondo crime", disse o chefe de Estado, em Quelimane, centro do país.

Na quinta-feira, a polícia confirmou a detenção de três potenciais suspeitos do homicídio do bispo, de 54 anos. Em conferência de imprensa, o representante provincial do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) na Zambézia, Domingos Barrone, disse que os detidos se encontram em prisão preventiva por ordem judicial enquanto prosseguem as investigações.

Segundo o Sernic, homens armados terão escalado o muro da residência episcopal na madrugada de sábado, neutralizado o sistema de segurança e disparado contra o prelado, que morreu no local.

A morte de Osório Citora gerou reações de condenação dentro e fora de Moçambique. A Conferência Episcopal de Moçambique classificou o caso como um "crime gravíssimo", enquanto a União Europeia, o Papa Leão XIV, o Simpósio das Conferências Episcopais de África e Madagáscar, a Ordem dos Advogados de Moçambique e diversas figuras políticas nacionais defenderam uma investigação transparente e o rápido esclarecimento das circunstâncias do homicídio.

Membro do Instituto dos Missionários da Consolata, Osório Citora Afonso foi nomeado bispo da Diocese de Quelimane em julho de 2025 e, em abril deste ano, assumiu também as funções de administrador apostólico da Arquidiocese da Beira, por nomeação do Papa Leão XIV, tornando-se uma das principais figuras da Igreja Católica moçambicana.