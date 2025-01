Papa pede à comunidade internacional para respeitar o direito humanitário

O apelo foi feito durante a oração do Angelus na janela do Palácio Apostólico, quando pediu que "a comunidade internacional reaja com firmeza para que o direito humanitário seja respeitado nos conflitos", na Praça de São Pedro, no Vaticano.

O pontífice defendeu também o fim dos ataques contra civis: "Parem de atacar civis, parem de atacar escolas, hospitais, parem de atacar locais de trabalho", acrescentou.

O Papa Francisco apontou ainda que se devia "continuar a rezar pela paz na Ucrânia, na Palestina, em Israel, no Líbano, na Síria, em Mianmar, no Sudão".

"Não esqueçamos que a guerra é sempre uma derrota, sempre", reiterou.