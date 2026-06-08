Mundo
Papa pede uma resposta multilateral e digna para o drama dos fluxos migratórios
Perante os deputados espanhóis, num discurso inédito no Parlamento, Leão XIV deixou ainda uma mensagem contra o aborto.
"O trágico drama migratório interpela hoje a consciência das nações e o fundamento ético da ordem internacional. Homens, mulheres e crianças são obrigados, por circunstâncias muitas vezes dramáticas, a partir das suas comunidades e deixar atrás seres queridos, histórias e vínculos. Esta realidade extravasa qualquer leitura puramente demográfica: é uma questão eminentemente moral e jurídica", disse Leão XIV num discurso no parlamento de Espanha.
"Nenhuma nação pode enfrentar sozinha um desafio desta magnitude" e é "indispensável uma resposta coordenada, solidária e eficaz", no "quadro da uma cooperação regional e multilateral", defendeu Leão XIV.
Esta segunda-feira, o Papa recebe as vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica e já falou sobre o tema.