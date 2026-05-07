Paquistão alerta para resposta dura caso seja atacado no aniversário de conflito com a Índia

Qualquer "intenção hostil" contra o Paquistão será combatida com "mais força, precisão e determinação" do que aquilo a que a Índia assistiu durante o conflito de maio de 2025, ao qual Islamabad deu o nome de "Marka-e-Haq", ou "Batalha da Verdade".

O Paquistão e a Índia trocaram ataques de retaliação no ano passado, na sequência de um ataque perpetrado por homens armados na parte controlada pela Índia da disputada região himalaia da Caxemira, que matou 26 pessoas, a maioria das quais turistas hindus.

A Índia culpou militantes apoiados pelo Paquistão pelo massacre, uma alegação que Islamabad negou, apelando a uma investigação independente.

O conflito, ainda que breve, entre dois países dotados de armas nucleares suscitou preocupações internacionais, assumindo contornos de uma guerra iminente antes de um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos ter posto fim aos combates.

A Índia lançou ataques no interior do Paquistão a 07 de maio, desencadeando ataques de retaliação por parte do Paquistão que incluíram incursões de drones, ataques com mísseis e fogo de artilharia. Dezenas de pessoas foram mortas em ambos os lados antes do cessar-fogo, alcançado a 10 de maio.

Na altura, o Paquistão afirmou ter abatido, pelo menos, sete aeronaves militares indianas. A Índia reconheceu ter sofrido algumas perdas, mas não forneceu detalhes.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vangloriou-se repetidamente de ter ajudado a evitar uma guerra mais alargada.

O Paquistão e a Índia mantêm há muito relações tensas e travaram duas guerras por Caxemira, cuja totalidade do território é reivindicada por ambos os países.