Parasita em `fast food` gera surto de diarreia nos EUA

A investigação federal conduzida pela agência reguladora de alimentos e medicamentos norte-americana (FDA) localizou a origem das infeções intestinais num fornecedor mexicano de alface, cujos produtos eram utilizados pelos restaurantes Taco Bell em cinco estados do país, adianta o comunicado dos CDC.

Mais de 1.600 pessoas em Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio e Virgínia Ocidental contraíram ciclosporíase, uma doença que provoca, entre outros sintomas, "diarreia explosiva", esclareceu a agência.

O surto esteve na origem de 94 internamentos hospitalares, todos ligados à alface contaminada vendida pela Taco Bell, adiantou o CDC.

"O ingrediente em questão, proveniente do nosso fornecedor, está a ser removido da nossa cadeia de abastecimento em todo o país por tempo indeterminado e será substituído em até 24 horas nalguns estados", declarou a cadeia de restaurantes `fast-food`.

Se não for tratada, a ciclosporíase pode durar mais de um mês e causar desidratação, embora raramente seja fatal.