Parasita. Estados Unidos enfrentam surto recorde de infeções intestinais

Os sintomas podem variar, desde diarreia explosiva, perda de apetite, febre ou vómitos, podendo durar desde alguns dias até várias semanas.

Um surto crescente no Michigan e no Ohio também foi associado a casos na Virgínia Ocidental e no Kentucky, informou a agência.





Desde o início de maio, foram identificados casos em 34 estados. As autoridades federais de saúde afirmaram que existem várias investigações em curso, algumas relacionadas com o grande surto no Centro-Oeste, outras envolvendo estados específicos e outras ainda envolvendo casos ainda não ligados a qualquer foco de contágio.





De acordo com os dados disponíveis para o CDC, aproximadamente um em cada 11 casos necessitou de hospitalização. Não foram notificadas mortes.



A atividade da Cyclospora tende a aumentar durante a primavera e o verão, mas o número de casos confirmados desde 1 de maio já é mais de seis vezes superior ao que era nesta mesma altura do ano passado, de acordo com um alerta de saúde emitido pelo CDC. Se forem incluídos os mais de 7.000 casos possíveis que foram confirmados ou estão sob investigação, o total deste ano é 27 vezes superior ao total do ano passado nesta mesma altura.

Esta explosão de casos de ciclosporíase reacendeu as críticas aos despedimentos em massa realizados no ano passado pela administração Trump nas agências federais de saúde, com o CDC a perder notavelmente um grande número de especialistas e a ter de reduzir o âmbito de uma das suas redes de vigilância de agentes patogénicos transmitidos por alimentos.





c/agências

Quase 7.000 casos confirmados ou suspeitos de ciclosporíase, uma infeção causada por um parasita microscópico, foram relatados até à data em 34 dos 50 estados norte-americanos, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC).Esta doença "é transmitida", explicou Gwen Biggerstaff, diretora assistente da Divisão de Doenças Transmitidas por Alimentos do CDC.A infeção "pode ​​também levar a uma síndrome recorrente, com os sintomas a desaparecerem e a reaparecerem", alerta a Associação Médica Americana.Desde 1 de maio, foram, informou o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA na terça-feira — um aumento acentuado em comparação com os últimos anos.As autoridades de Michigan, o estado do norte onde foi registada a maioria dos casos, suspeitam dedas autoridades de saúde, segundo o Washington Post.