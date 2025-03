Paris. Congresso da CIVICA comemorou 25 anos da associação de autarcas franco-portugueses

A CIVICA, Associação de Autarcas Portugueses em França, assinalou no sábado, no Senado francês, os seus 25 anos, numa cerimónia que realçou o papel dos lusodescendentes em França.



Para além do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, também a presidente do Conselho de opinião da RTP, Deolinda Machado, participou na cerimónia.



Deolinda Machado participou no último painel que abordou as relações bilaterais entre França e Portugal.