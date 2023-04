Paris exorta embaixador chinês a manter "coerência com posições oficiais" de Pequim

O Ministério dos Negócios Estrangeiros francês indicou ter exortado hoje o embaixador chinês em Paris, Lu Shaye, chamado ao Quai d`Ordsay, "a usar as suas declarações públicas de forma coerente com as posições oficiais" da China.