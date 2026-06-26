Mundo
Paris vive sufocada com o calor, dia e noite
Esta é a mais longa e mais mortífera onde de calor, que vai estender-se ainda pelo fim de semana.
A noite é quase tão quente como o dia. Os parques, as zonas verdes, e as zonas de água são oásis numa cidade a ferver.
Com a ajuda de um especialista em ambiente, a correspondente Rosário Salgueiro tirou medida das temperaturas na capital francesa.
Com a ajuda de um especialista em ambiente, a correspondente Rosário Salgueiro tirou medida das temperaturas na capital francesa.