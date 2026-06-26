Paris vive sufocada com o calor, dia e noite

Paris vive sufocada com o calor, dia e noite

Esta é a mais longa e mais mortífera onde de calor, que vai estender-se ainda pelo fim de semana.

Rosário Salgueiro - Correspondente RTP Antena 1 em Paris / Adicionar como fonte informativa
Foto: Reuters

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A noite é quase tão quente como o dia. Os parques, as zonas verdes, e as zonas de água são oásis numa cidade a ferver.

Com a ajuda de um especialista em ambiente, a correspondente Rosário Salgueiro tirou medida das temperaturas na capital francesa.

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