Partido de Lula acusa Flávio de adotar "métodos golpistas" de Bolsonaro contra urnas

"Flávio Bolsonaro prova que tem a mesma cultura golpista do pai, Jair Bolsonaro, e adota os mesmos métodos utilizados nas eleições de 22", lê-se numa nota assinada pelo presidente do PT, Edinho Silva.

Numa reunião com diplomatas, na terça-feira, Flávio Bolsonaro acusou, sem provas, que as urnas brasileiras têm a mesma origem das urnas da empresa venezuelana Smartmatic, envolvida numa suposta fraude nas eleições de 2012 do país vizinho, identificada pelos Estados Unidos.

Esse argumento, no entanto, já foi desmentido pela própria Justiça Eleitoral brasileira em 2020, em 2022 e em 08 de julho deste ano, ao dizer que o Brasil não usa urnas eletrónicas fornecidas pela empresa venezuelana.

Ainda no seu discurso para diplomatas e representantes de organizações internacionais, Flávio declarou que não estava "questionando o sistema de votação brasileiro", mas pediu que os países enviem a "maior quantidade possível" de observadores internacionais para acompanhar as eleições brasileiras.

Para o PT, Flávio repetiu o mesmo gesto do ex-presidente brasileiro que, em 2022, reuniu embaixadores na residência oficial do chefe de Estado, ocasião em que difundiu informações falsas e distorcidas sobre o processo eleitoral brasileiro a três meses da votação.

Em 2023, a Justiça Eleitoral do Brasil tornou Jair Bolsonaro inelegível por oito anos pelos ataques ao sistema de votação e por entender que houve abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

"O senador reuniu diplomatas internacionais para questionar as urnas eletrónicas e, por consequência, o sistema eleitoral brasileiro, pelo qual ele foi eleito parlamentar por diversas vezes, bem como seus familiares", destaca o PT no comunicado.

"Sabemos quais são as consequências dessa ofensiva antidemocrática. Como provado na investigação e, posteriormente, no julgamento, da tentativa de golpe de janeiro de [20]23, tentar descredibilizar as urnas é método contra a nossa democracia", acrescenta.

"Não podemos tolerar a desinformação e as `fake news` contra o nosso sistema de votação por um pré-candidato à Presidência da República", conclui o PT.

O evento em que Flávio discursou, "Debatendo o Brasil", foi promovido pelo Novo Selo Comunicação em parceria com o portal de notícias The Brazilian Report, e faz parte de uma série de encontros entre agentes internacionais e os pré-candidatos a Presidente do Brasil.

O próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Kassio Nunes Marques, participou no primeiro encontro, no dia 16 de julho, ocasião que apresentou as medidas adotadas pela Justiça Eleitoral para garantir a integridade do voto e segurança das eleições.

Em resposta enviada hoje à Lusa, a campanha do bolsonarista informou não ser verdade que "Flávio Bolsonaro tenha questionado a integridade do sistema de votações no Brasil", mas não explicou a menção falsa do pré-candidato à origem das urnas eletrónicas usadas no país.