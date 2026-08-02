Partido dos Trabalhadores oficializa hoje Lula como candidato a Presidente do Brasil

Aos 80 anos, Lula da Silva concorre a um quarto mandato, tendo como principal adversário nas urnas o senador e candidato do Partido Liberal (PL) Flávio Bolsonaro de 45 anos, filho mais velho do ex-Presidente Jair Bolsonaro.

Para este ano, o PT repete a parceria vitoriosa com o PSB em 2022, ocasião em que antigos adversários históricos -- Lula da Silva e o atual vice-Presidente Geraldo Alckmin -- se uniram na mesma candidatura para derrotar o então Presidente, Jair Bolsonaro.

Lula fundou, em 1980, o PT, e entrou na vida pública como líder de um sindicato de metalúrgicos em São Paulo, tendo liderado greves históricas de trabalhadores do país na década de 1970, sendo preso pelo regime militar.

Desde que assumiu o terceiro mandato, em 2023, Lula tem sido crítico do próprio PT e da esquerda brasileira, por entender que direita e grupos conservadores aproximaram-se de forma mais eficaz da sociedade brasileira na última década.

No entanto, as sondagens de popularidade do Presidente brasileiro realizadas por institutos de pesquisas ou pelo próprio Governo brasileiro revelam a dificuldade de Lula de converter os feitos dos Governos do PT em popularidade.

Lula tem dito que pretende derrotar Flávio ainda na primeira volta, embora as sondagens apontem que isso deverá acontecer na segunda volta, numa diferença de votos que reflete a polarização do país.