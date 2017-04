Passageiro arrancado do avião em Chicago pondera processo contra a United Airlines

Paulo Alexandre Amaral, RTP 13 Abr, 2017, 18:31 / atualizado em 13 Abr, 2017, 18:53 | Mundo

“Overbooking” é uma prática que permite às companhias vender mais bilhetes do que os lugares disponíveis. Em caso de serem necessários, os passageiros são convidados a deixar o avião e esperar por outro voo mediante contrapartidas que são negociadas.Sob o pretexto de que eram necessários quatro lugares para funcionários da United que deveriam entrar ao serviço em Louisville, no Kentucky, quatro passageiros foram convidados a sair.



Três dos passageiros sorteados aceitaram, David Dao invocou que tinha consultas com doentes no dia seguinte e que tinha por isso de voar. Face à falta de acordo, foi arrastado pelo corredor do avião.



Depois de ter sido posto fora do avião, Dao seria autorizado a regressar ao voo, com a cara ensanguentada. As imagens do incidente correram mundo e valeram uma crítica generalizada à United Airlines.



Num primeiro momento, a transportadora acusou o passageiro de ser perturbador e agressivo. No entanto, com a administração a ver as acções da United Airlines em queda, foi o próprio CEO da companhia, Oscar Munoz, a chegar-se à frente com um pedido de desculpas ao médico vietnamita-americano.



“Apresento as minhas desculpas mais sinceras ao passageiro que foi desembarcado brutalmente do avião. Ninguém deve ser tratado daquela forma”, escreveu Munoz na sua conta do Twitter. A United Airlines está a ser alvo de uma campanha de boicote, em particular na China, onde foi vista com muito maus olhos a expulsão do avião de um cidadão de origem asiática.



A United Airlines prometeu ainda que iria resolver este problema e rever a sua política de “overbooking”, uma prática que permite às companhias vender mais bilhetes do que os lugares disponíveis. Em caso de serem necessários, os passageiros são convidados a deixar o avião e esperar por outro voo.



São milhares os passageiros que têm de deixar os aviões todos os meses, mediante compromisso, mas este caso terá atingido um limite que a United Airlines não esperava, com a transportadora a ser alvo de todas as piadas, como foi o caso de um grupo de passageiros que embarcou equipado com capacetes de hóquei no gelo.





IMAGE: Passengers on a United Airlines flight today pic.twitter.com/osVpyq1GZ5 — The Spectator Index (@spectatorindex) 13 de abril de 2017

David Dao terá de ser submetido a cirurgia reconstrutiva.

O objectivo da United de colocar um ponto final na situação deverá ser agora contrariado pela intenção do médico de levar a empresa a tribunal.“Há muito tempo que somos maltratados pelas transportadoras aéreas, e pela United em particular”, declarou esta quinta-feira numa conferência de imprensa em Chicago o advogado de David Dao.“Se vai haver um processo? Sim, provavelmente”, fez saber Thomas Demetrio, depois de explicar que a lei determina que um passageiro não pode ser expulso de um avião mediante o uso de força desproporcionada.De acordo com o seu advogado, David Dao teve de receber tratamento no hospital. Perdeu dois dentes da frente, partiu o nariz e sofreu uma forte concussão, tendo agora de ser submetido a cirurgia reconstrutiva.Demetrio disse aos jornalistas que o seu cliente lhe confidenciou ter-se sentido mais aterrorizado do que durante a fuga que encetou do Vietname nos anos 70. Por outro lado, acrescentou, tanto David Dao como a família do médico, lamentam não ter ainda sido contactados pela United.Para já, Thomas Demetrio e outro advogado, Stephen Golan, submeteram a um tribunal do Illinois um pedido para obrigar a United Continental Holdings Inc e a cidade de Chicago a preservarem as imagens e outras provas relacionadas com o incidente do passado domingo.