Patrice Trovoada destaca alegria do povo no último dia de campanha

"[O balanço] é positivo. Eu acho que conseguimos fazer passar a nossa mensagem, conseguimos mobilizar e também fazer uma campanha de festa, de alegria", disse à Lusa o líder do ADI, que foi primeiro-ministro em três ocasiões, a última com maioria absoluta entre 2014 e 2018.

"Mesmo que o país tenha muitas dificuldades, as pessoas estão alegres e confiantes", destacou.

Patrice Trovoada regressou ao país no domingo passado, ao fim de quase quatro anos de ausência, após ter saído de São Tomé e Príncipe na sequência das eleições legislativas de 2018, que o ADI venceu, mas com maioria simples, e sem conseguir formar governo perante uma coligação pós-eleitoral entre Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social Democrata (MLSTP/PSD) e PCD/UDD/MDFM.

Durante os comícios que realizou na última semana de campanha, Patrice Trovoada reconheceu, em algumas ocasiões, o que considerou erros da sua governação, nomeadamente a falta de fiscalização de obras ou a forma como fez a reforma judicial, que gerou polémica no país.

"Eu sou um homem de ação e quando se faz, por vezes, erra-se. O que é importante é aprender com os erros, reconhecer os erros, e as pessoas que sofreram com os nossos erros, tentar falar com elas e com elas construirmos um caminho diferente", comentou hoje.

O antigo primeiro-ministro começou o último dia de campanha no mercado de Bôbo Forro, na capital são-tomense, acompanhado por centenas de apoiantes e onde foi recebido com entusiasmo pelos comerciantes. Trovoada percorreu todo o mercado, cumprimentando algumas pessoas, enquanto fazia o sinal do número um com o dedo, a pedir votos no ADI, que ocupa a primeira posição do boletim de voto.

O candidato vai prosseguir a campanha em algumas localidades próximas da capital, antes de viajar para a Região Autónoma do Príncipe, onde realizará o comício de encerramento da campanha.

Patrice Trovoada justificou a ida ao Príncipe, onde no domingo também se realiza a eleição regional, afirmando ter "um carinho particular" para com aquela região e também porque disse ter "uma visão bastante clara da necessidade da união nacional".

"A união nacional , os discursos patrióticos e acreditar no futuro é sobretudo fazer com que as pessoas vivam em melhores condições", defendeu.

"Senão, é um caminho aberto para a separação, para a exclusão, para a xenofobia, e isso eu não quero", sustentou.

"Eu vou ao Príncipe para dizer que qualquer que seja a decisão da população do Príncipe em matéria de governo regional, como eles sabem, se eu estiver no governo central, apoiarei e trabalharei" a região, que, considerou, "foi muitas vezes desleixada".

Os habitantes do Príncipe, acrescentou, "podem comparar o que foi a relação entre o governo regional e o governo central com Patrice Trovoada e a relação com Jorge Bom Jesus [atual primeiro-ministro e candidato pelo MLSTP/PSD]".

Onze partidos e movimentos, incluindo uma coligação, concorrem às eleições legislativas e autárquicas deste domingo, para que são convocados cerca de 123 mil eleitores. Decorrem em simultâneo as eleições regionais no Príncipe, a que concorrem a União para a Mudança e Progresso do Príncipe (UMPP), liderado pelo atual presidente, Filipe Nascimento, e a coligação Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe (MVDP) e MLSTP/PSD, encabeçada por Nestor Umbelina.