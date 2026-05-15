Pediatra alemão acusado de 130 crimes de abuso sexual a menores

O caso está a chocar a Alemanha e a levantar preocupações quanto à proteção e supervisão de crianças no sistema de saúde do país. De acordo com a acusação dos promotores alemães, o médico terá abusado de várias crianças que eram suas pacientes, durante exames médicos e sessões de tratamento.



O suspeito não identificado trabalhava em clínicas no estado de Brandemburgo, perto de Berlim, e terá cometido os crimes ao longo de 12 anos, segundo um comunicado divulgado na esta semana, que não especifica quantas crianças terão sido vítimas.



“O acusado é indiciado por um total de 130 crimes contra a liberdade sexual. Estes incluem, entre outros, alegações de abuso sexual agravado de crianças e estupro”, informou o Ministério Público de Potsdam. "Entre outras coisas, incluem-se alegações de abuso sexual agravado de crianças e de violação”.



As autoridades alemãs indicam que os alegados crimes aconteceram entre 1 de dezembro de 2013 e 5 de novembro do ano passado e que, na maioria dos casos, “no exercício das suas funções profissionais nos hospitais de Rathenow e Nauen”. O médico de 46 anos está detido preventivamente desde novembro, depois de uma mãe ter suspeitado que o filho tinha sido agredido durante um tratamento na ala pediátrica do hospital Rathenow e, por isso, notificou as autoridades.



Após o caso se tornar público em janeiro, o grupo Havelland Kliniken afirmou estar a conduzir uma investigação interna com a ajuda de especialistas e concluiu que o "protocolo dos quatro olhos", segundo o qual duas pessoas devem estar presentes durante o exame de uma criança, nem sempre foi respeitado.



“As alegações minam a confiança dos pacientes e de suas famílias”, disse o diretor médico do grupo, Mike Lehsnau.



O pediatra, cuja identidade não foi divulgada publicamente devido às leis de privacidade da Alemanha, é acusado de abusar da posição de confiança e autoridade no tratamento de crianças e adolescentes.



O caso tem gerado indignação na Alemanha, uma vez que os médicos os pediatras são responsáveis pelo cuidado de crianças e, muitas vezes, acompanham as famílias ao longo de anos. Organizações de proteção à infância e especialistas jurídicos afirmam que as alegações destacam a necessidade de procedimentos de proteção mais rigorosos em ambientes de saúde.



As autoridades alemãs afirmaram que o médico acusado negou qualquer irregularidade e, de acordo com a lei alemã, permanece como presumido inocente até que as acusações sejam comprovadas em tribunal.



