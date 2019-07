Pedro Marques: o Parlamento Europeu chegou ao "acordo possível"

Em entrevista à RTP, Pedro Marques falou dos últimos dias na União Europeia e disse que "o acordo a que se chegou foi o acordo possível".



Os socialistas europeus, disse o eurodeputado, entenderam que não deviam "ter o mesmo comportamento que estava a ter o PPE, criando também uma minoria de bloqueio e criando uma situação inviável" para as instituições europeias a curto e médio prazo.



Quanto aos cargos da presidência do Parlamento Europeu, Pedro Marques frisou que foi "uma importantíssima vitória relativamente à eleição do Presidente do Parlamento Europeu: um homem da nossa família política, (...) um homem respeitado".



"E agora uma grande vitória para os socialistas portugueses com a eleição do Pedro Silva Pereira para vice-presidente do Parlamento.



A eleição de um vice-presidente português para o Parlamento Europeu "é bem sinal do prestigio que o Partido Socialista tem aqui na Europa", acrescentou.







"Pedro Silva Pereira foi o primeiro dos socialistas (...) a ser eleito e terá, por isso, uma posição de destaque no Parlamento Europeu", referiu ainda Pedro Marques.

Quanto aos processos eleitorais e como têm decorrido, o eurodeputado socialista comentou que avalia "negativamente" a tentativa de inviabilização de "um processo mais democrático, um processo mais transparente para os cidadãos europeus".Neste momento, Pedro Marques refere que o foco está em "fazer avançar o projeto europeu" e em garantir as prioridades políticas.