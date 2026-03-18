Pedro Mendes de Carvalho nomeado novo Procurador-Geral da República de Angola

Na segunda-feira, o Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público elegeu os três nomes mais votados para ocupar o cargo deixado por Hélder Pitta Gróz, constando da lista os magistrados Gilberto Mizalaque, Pedro Mendes de Carvalho e Mota Liz.

Pedro Mendes de Carvalho, nomeado agora pelo Presidente angolano, ocupou o cargo de diretor nacional de Investigação e Ação Penal (DNIAP) e de diretor nacional de Prevenção e Combate à Corrupção na Procuradoria-Geral da República.

Em declarações à imprensa, terça-feira, Hélder Pitta Gróz, Procurador-Geral da República desde 2017, disse que deixou o cargo de consciência tranquila e que deixou uma base forte e segura para dar continuidade ao trabalho.

"Saio pelo menos com a consciência tranquila de ter feito o possível, de me ter empenhado, de ter sido focado, de ter tido o contributo de uma equipa esplêndida e maravilhosa, que trabalhou comigo durante esses anos", disse Hélder Pitta Gróz.