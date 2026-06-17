Mundo
Peixe-sapo de bochechas prateadas causa alarme nas praias da Grécia
A Cruz Vermelha grega, face à presença cada vez maior do peixe-sapo de bochechas prateadas em águas gregas, está a informar o público sobre os perigos que esta espécie específica de peixe representa e a fornecer orientações sobre primeiros socorros em caso de ferimentos causados pela sua mordida.
O peixe-sapo contém uma potente neurotoxina (tetrodotoxina), o que torna o seu consumo extremamente perigoso.
Uma vez que a distribuição da toxina varia, nenhuma parte do peixe é considerada segura para consumo. No entanto, a mordida do peixe-sapo não é tóxica, embora as suas mandíbulas particularmente poderosas, semelhantes a um bico, possam causar lacerações e hemorragias.
Cruz Vermelha grega
O Departamento de Saúde da Cruz Vermelha Grega faz as seguintes recomendações:
Limpar a ferida imediatamente com água corrente limpa em abundância e sabão. Não utilizar antissépticos tópicos sem o conselho de um médico;
Aplicar pressão constante com uma gaze limpa ou um pano limpo. Se a hemorragia for intensa, manter uma pressão constante sobre a ferida, mantendo o membro elevado;
Procurar assistência médica; a ferida causada pela mordida exigirá cuidados especializados, uma vacina contra o tétano e, possivelmente, pontos, caso a ferida seja profunda;
Se o incidente ocorrer numa zona remota ou se a hemorragia for grave, os cidadãos devem ligar imediatamente para o Serviço Nacional de Ambulâncias (166) ou para o Número Europeu de Emergência (112), prestando os primeiros socorros adequados até à chegada de ajuda especializada.
Cruz Vermelha grega
ERTNews / 16 junho 2026 08:58 GMT+1
Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP