Peixe-sapo de bochechas prateadas causa alarme nas praias da Grécia









O peixe-sapo contém uma potente neurotoxina (tetrodotoxina), o que torna o seu consumo extremamente perigoso.





Uma vez que a distribuição da toxina varia, nenhuma parte do peixe é considerada segura para consumo. No entanto, a mordida do peixe-sapo não é tóxica, embora as suas mandíbulas particularmente poderosas, semelhantes a um bico, possam causar lacerações e hemorragias.

Cruz Vermelha grega





O Departamento de Saúde da Cruz Vermelha Grega faz as seguintes recomendações:





Limpar a ferida imediatamente com água corrente limpa em abundância e sabão. Não utilizar antissépticos tópicos sem o conselho de um médico;





Aplicar pressão constante com uma gaze limpa ou um pano limpo. Se a hemorragia for intensa, manter uma pressão constante sobre a ferida, mantendo o membro elevado;





Procurar assistência médica; a ferida causada pela mordida exigirá cuidados especializados, uma vacina contra o tétano e, possivelmente, pontos, caso a ferida seja profunda;





Se o incidente ocorrer numa zona remota ou se a hemorragia for grave, os cidadãos devem ligar imediatamente para o Serviço Nacional de Ambulâncias (166) ou para o Número Europeu de Emergência (112), prestando os primeiros socorros adequados até à chegada de ajuda especializada.

Cruz Vermelha grega





ERTNews / 16 junho 2026 08:58 GMT+1



Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP

