Pelo menos 11 mortos e 40 feridos em incêndio num centro comercial no Irão

Os órgãos de Comunicação Social do Irão publicaram imagens de vários andares do edifício em chamas e densas colunas de fumo negro.

O Ministério Público abriu uma investigação para determinar a causa do incêndio e emitiu um mandado de detenção para o empreiteiro do prédio.

Em junho de 2020, uma forte explosão causada por cilindros de gás que pegaram fogo a uma clínica, no norte de Teerão, matou pelo menos 19 pessoas.

Em janeiro de 2017, um incêndio num outro centro comercial de 15 andares em Teerão matou pelo menos 22 pessoas, incluindo 16 bombeiros.