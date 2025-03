Pelo menos 12 pessoas morreram em acidente de autocarro na África do Sul

O porta-voz da Gestão de Emergências da cidade de Ekurhuleni, William Nthladi, disse que 12 pessoas foram declaradas mortas no local do acidente pelos paramédicos.

Nthladi declarou que não podia dar dados exatos sobre os feridos, afirmando apenas que havia vítimas em estado grave e outras em estado crítico. O condutor do autocarro estava entre os feridos que foram transportados para os hospitais locais.

As equipas de emergência estavam a tentar perceber se ainda estavam pessoas debaixo do veículo, tentando erguer o autocarro que ficou tombado de lado na berma da estrada. Vários passageiros foram projetados para fora do autocarro, segundo o porta-voz sul-africano.

"Ao chegarmos, encontrámos vítimas caídas do outro lado da estrada", disse Nthladi.

O acidente ocorreu ao início da manhã numa via rápida próxima do aeroporto internacional O.R. Tambo, na região de Joanesburgo. O veículo transportava pessoas do município de Katlehong, localizado a leste de Joanesburgo, disseram as autoridades.

Nenhum outro veículo esteve envolvido no acidente e as autoridades ainda não conseguiram determinar a causa do capotamento.

A polícia já abriu uma investigação sobre o acidente, segundo Nthladi.