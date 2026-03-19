Pelo menos 15 pessoas morreram devido às chuvas fortes que atingiram o Paquistão

A tempestade, que começou na quarta-feira, continuou durante a noite passada em Carachi, capital da província de Sindh, no sul do país.

Pelo menos 15 corpos foram levados para o principal hospital da cidade e mais de duas dezenas de pessoas ficaram feridas e receberam cuidados em centros hospitalares, disseram as autoridades de emergência e a médica legista Summaiya Tariq.

A tempestade derrubou muros, telhados e árvores, o que provocou a interrupção do trânsito em vários locais, segundo as equipas de resgate e a polícia.

O Departamento Meteorológico do Paquistão informou que os ventos, com rajadas de até 90 quilómetros por hora, duraram horas.

O presidente da Câmara de Carachi, Murtaza Wahab, pediu aos residentes que permanecessem em casa e evitassem deslocações desnecessárias, alertando que muitas árvores tinham caído e que as equipas estavam a trabalhar para desobstruir as estradas.

Os meteorologistas disseram que mais chuvas e tempestades com ventos fortes e possíveis quedas isoladas de granizo podem continuar a afetar a cidade e outras partes da província de Sindh, à medida que um sistema meteorológico vindo de oeste se desloca pela região.

As chuvas e tempestades também atingiram outras zonas do país, informaram os serviços de emergência.