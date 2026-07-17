Pelo menos 2 mortos em inundações no Texas

Pelo menos duas pessoas morreram, de acordo com o governador Greg Abbott, que frisou que muitos dos campos de férias duramente atingidos no ano passado não pareciam estar em perigo, noticiou a agência Associated Press (AP).

Após dias de chuvas torrenciais, o Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos (EUA) informou que uma "grande e mortífera vaga de inundação" desceu o mesmo rio devastado por cheias repentinas no verão passado, quando duas dezenas de crianças e monitores morreram no Acampamento Mystic.

Os meteorologistas emitiram um alerta urgente para que as pessoas procurassem zonas mais altas, à medida que os rios subiam a cada hora, transformando-se em mares de águas turbulentas.

O governador afirmou que houve duas mortes e que as equipas de resgate já tinham salvado mais de 200 pessoas.

A atual situação reavivou memórias assustadoras das devastadoras inundações que atingiram o Hill Country no verão passado, matando mais de 100 pessoas no feriado de 04 de julho.

"É inacreditável que isto aconteça duas vezes num ano", realçou Josiah Rodriguez, que acordou com o som da chuva forte na última madrugada em Kerrville.

"No ano passado, não houve qualquer aviso prévio. Simplesmente aconteceu da noite para o dia e apanhou toda a gente de surpresa. Este ano, foram implementados muito mais alertas, foram tomadas muito mais medidas de segurança", acrescentou.

As tempestades e as inundações ameaçaram vários condados junto à fronteira com o México e na região de Hill Country, perto de San Antonio.

No final da quarta-feira, seis milhões de residentes do Texas estavam sob alerta de inundações, e alguns alertas permanecem em vigor até sexta-feira à noite.

Várias agências governamentais enviaram helicópteros de resgate para a área afetada pelas cheias, incluindo o condado de Travis, na capital do estado, Austin.

Embora o nível da água esteja bastante elevado devido às chuvas, até à data o rio Guadalupe continua em grande parte abaixo dos níveis recorde atingidos durante as cheias mortais do ano passado.

Os medidores mostraram que o rio subiu mais de 9 metros em alguns pontos em apenas algumas horas durante a noite. Um medidor perto de Kerrville mostrou que o rio subiu 9,7 metros em quatro horas.

Perto do acampamento Mystic, que permanece fechado, o rio Guadalupe atingiu cerca de 6,3 metros, o suficiente para causar inundações, mas ainda muito abaixo dos níveis recorde do ano passado, de acordo com dados do Serviço Geológico dos EUA e do Serviço Nacional de Previsão de Água.

No condado de Kerr, onde os campos de férias `pintam` as margens do rio Guadalupe, o gabinete do xerife informou que todos os campistas estavam em segurança.

Vários acampamentos disseram que os seus campistas permaneciam em locais fechados e um deles relatou inundações normais.

A região de Hill Country, no Texas, é especialmente propensa a inundações repentinas porque o calcário característico da área está coberto por uma fina camada de solo.

Durante chuvas fortes, a água pode descer rapidamente pelas encostas antes de inundar as estreitas bacias dos rios.