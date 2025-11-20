Pelo menos 22 pessoas continuam desaparecidas na cidade ucraniana de Ternopil

O ataque ocorreu na quarta-feira sendo que Volodymyr Zelensky disse hoje que os socorristas trabalharam durante toda a noite em Ternopil, e que ainda se mantêm as operações de busca e salvamento.

Vinte e duas pessoas ainda estão desaparecidas, acrescentou Zelensky numa mensagem difundida nas redes sociais, referindo que mais de 200 socorristas foram enviados para a cidade ucraniana.

Um jornalista da Agência France Presse presente no local, viu na quarta-feira equipas de resgate a utilizar gruas para alcançar a parte superior destruída de um edifício e bombeiros a tentar remover os escombros.

Tratou-se de um dos ataques aéreos mais mortíferos da Rússia contra a Ucrânia desde janeiro.

O Alto-comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, afirmou na quarta-feira estar "particularmente chocado com o elevado número de vítimas civis em Ternopil", uma cidade situada a centenas de quilómetros da linha da frente.