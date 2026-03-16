Pelo menos 400 mortos em ataque a hospital de Cabul atribuído ao Paquistão

Num primeiro balanço, um porta-voz do Ministério da Saúde Pública do Afeganistão tinha indicado que mais de 200 pacientes que estavam em tratamento num dos pavilhões morreram após o bombardeamento ao centro de recuperação com capacidade para cerca de 2.000 doentes.

A mesma fonte estimou que, na altura, existiriam cerca de 400 feridos e que muitas pessoas permaneciam soterradas nos escombros das instalações que ficaram completamente destruídas.O Governo do Paquistão negou ter atacado uma instalação médica civil, afirmando que as suas operações foram "altamente precisas e direcionadas" contra armazéns de material do grupo insurgente Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).Num comunicado, o Ministério da Informação paquistanês considerou que a versão apresentada pelas autoridades talibãs é uma "distorção dos factos" destinada a encobrir alegado apoio ao terrorismo transfronteiriço, acrescentando que as explosões secundárias registadas após o ataque indicariam a presença de armamento pesado no local.O Hospital Omid era uma das maiores unidades de reabilitação de toxicodependentes do Afeganistão, recebendo pacientes provenientes das 34 províncias do país.