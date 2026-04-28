Pelo menos cinco feridos devido a tiros em duas zonas distintas de Atenas

A polícia grega revelou que um suspeito armado com uma espingarda abriu fogo inicialmente contra um escritório da segurança social no centro da capital grega, ferindo um funcionário. Os polícias que chegaram ao local prestaram os primeiros socorros ao homem, mas o atirador, um homem de 89 anos, fugiu.





A violência armada é relativamente rara na Grécia, onde a posse de armas de fogo é permitida, mas rigorosamente regulamentada. O mesmo homem é suspeito de ter aberto fogo posteriormente no rés-do-chão de um edifício do tribunal noutra parte do centro de Atenas, ferindo várias pessoas, disse a polícia, acrescentando que as autoridades encontraram a espingarda.