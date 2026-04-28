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Pelo menos cinco feridos devido a tiros em duas zonas distintas de Atenas
Um atirador abriu fogo contra um gabinete da segurança social e um tribunal no centro de Atenas, esta terça-feira, ferindo várias pessoas, revelaram as autoridades gregas. Homem de 89 anos é o suspeito.
A polícia grega revelou que um suspeito armado com uma espingarda abriu fogo inicialmente contra um escritório da segurança social no centro da capital grega, ferindo um funcionário. Os polícias que chegaram ao local prestaram os primeiros socorros ao homem, mas o atirador, um homem de 89 anos, fugiu.
A violência armada é relativamente rara na Grécia, onde a posse de armas de fogo é permitida, mas rigorosamente regulamentada.O mesmo homem é suspeito de ter aberto fogo posteriormente no rés-do-chão de um edifício do tribunal noutra parte do centro de Atenas, ferindo várias pessoas, disse a polícia, acrescentando que as autoridades encontraram a espingarda.
Imagens da emissora estatal ERT News mostraram equipas de ambulância a transportar pelo menos três pessoas do tribunal para ambulâncias que aguardavam.
O motivo do tiroteio não era claro. A ERT disse que o atirador terá atirado envelopes com documentos para o chão após o tiroteio no tribunal, afirmando que estes foram os motivos das suas ações.
Alexandros Varveris, chefe do Fundo Nacional de Segurança Social, conhecido pela sigla grega EFKA, afirmou que o atirador subiu ao quarto andar do edifício das traseiras, na zona de Kerameikos, no centro de Atenas, e abriu fogo depois de ordenar a um funcionário que se baixasse.
O disparo atingiu outro funcionário, que ficou ferido numa perna, revelou Varveris, acrescentando que o atirador usava uma gabardina sob a qual escondia a espingarda.
"Entrou, subiu até ao quarto andar, apontou a espingarda, mandou um funcionário baixar-se e atingiu outro", contou Varveris à rádio ERT. Sublinhando que não parecia que o atirador tivesse como alvo específico o funcionário que atingiu.
O funcionário ferido foi levado para um hospital, depois de a polícia lhe ter aplicado um torniquete na perna.
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