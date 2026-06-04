Pelo menos cinco mortos em incêndio num hospital do nordeste da Índia
Pelo menos cinco pessoas morreram e dezenas ficaram feridas num incêndio que deflegrou hoje na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital no nordeste da Índia, um dia após um outro fogo num hotel de Nova Deli causar 21 mortos.
Segundo o representante do governo do distrito, Tushar Kumar, cinco pessoas morreram e as suas autópsias já foram realizadas, e das 27 pessoas internadas na UTI, 18 ainda estão a receber tratamento no hospital.
O incêndio aconteceu num centro médico privado no estado de Bihar e, embora a causa oficial ainda não tenha sido divulgada, as investigações iniciais das autoridades apontam para um curto-circuito na área da UTI.
Este incidente ocorre apenas um dia após o incêndio de quarta-feira num hotel no sul de Nova Deli, que provocou pelo menos 21 mortos e 26 feridos, a maioria estrangeiros, e que as autoridades estão a investigar como um caso de negligência criminosa grave.
A coincidência das duas tragédias num intervalo de 24 horas gerou uma onda de indignação nas redes sociais, onde utilizadores criticam a falta de inspeções eficazes.
"Ontem em Deli, hoje em Bihar! (...) Zero padrões de segurança em todos os lugares", lamentou um usuário do X.