Pelo menos cinco mortos em incêndio num hospital do nordeste da Índia

Segundo o representante do governo do distrito, Tushar Kumar, cinco pessoas morreram e as suas autópsias já foram realizadas, e das 27 pessoas internadas na UTI, 18 ainda estão a receber tratamento no hospital.

O incêndio aconteceu num centro médico privado no estado de Bihar e, embora a causa oficial ainda não tenha sido divulgada, as investigações iniciais das autoridades apontam para um curto-circuito na área da UTI.

Este incidente ocorre apenas um dia após o incêndio de quarta-feira num hotel no sul de Nova Deli, que provocou pelo menos 21 mortos e 26 feridos, a maioria estrangeiros, e que as autoridades estão a investigar como um caso de negligência criminosa grave.

A coincidência das duas tragédias num intervalo de 24 horas gerou uma onda de indignação nas redes sociais, onde utilizadores criticam a falta de inspeções eficazes.

"Ontem em Deli, hoje em Bihar! (...) Zero padrões de segurança em todos os lugares", lamentou um usuário do X.