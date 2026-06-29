Pelo menos cinco mortos em tiroteio no norte da Alemanha

(em atualização)





Ainda não foi possível determinar as motivações deste tiroteio.



Os meios de comunicação locais noticiaram que o incidente ocorreu num centro juvenil de Stade, uma cidade com menos de 50.000 habitantes perto de Hamburgo.





De acordo com a polícia, duas pessoas foram detidas. Um deles é o suspeito do tiroteio, sendo ainda desconhecido o envolvimento do segundo detido, acrescenta a agência Reuters.