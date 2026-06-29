Mundo
Pelo menos cinco mortos em tiroteio no norte da Alemanha
Pelo menos cinco pessoas morreram na sequência de um tiroteio na cidade de Stade, no norte da Alemanha. Pelo menos duas pessoas foram detidas, indicou a polícia esta segunda-feira.
(em atualização)
Ainda não foi possível determinar as motivações deste tiroteio.
Os meios de comunicação locais noticiaram que o incidente ocorreu num centro juvenil de Stade, uma cidade com menos de 50.000 habitantes perto de Hamburgo.
Os meios de comunicação locais noticiaram que o incidente ocorreu num centro juvenil de Stade, uma cidade com menos de 50.000 habitantes perto de Hamburgo.
De acordo com a polícia, duas pessoas foram detidas. Um deles é o suspeito do tiroteio, sendo ainda desconhecido o envolvimento do segundo detido, acrescenta a agência Reuters.