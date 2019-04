Partilhar o artigo Pelo menos dois civis mortos em ataques com `rockets` em Tripoli Imprimir o artigo Pelo menos dois civis mortos em ataques com `rockets` em Tripoli Enviar por email o artigo Pelo menos dois civis mortos em ataques com `rockets` em Tripoli Aumentar a fonte do artigo Pelo menos dois civis mortos em ataques com `rockets` em Tripoli Diminuir a fonte do artigo Pelo menos dois civis mortos em ataques com `rockets` em Tripoli Ouvir o artigo Pelo menos dois civis mortos em ataques com `rockets` em Tripoli

Tópicos:

Exército, Haftar, Muam Khadafi, ONU Guterres, Osama,