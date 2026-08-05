Pelo menos quatro pessoas esfaqueadas em Londres e suspeita foi detida diz polícia

As autoridades londrinas ainda não forneceram mais detalhes sobre o incidente, que ocorreu por volta da hora do almoço em Covent Garden, uma zona movimentada e muito frequentada por turistas.

A Polícia Metropolitana descreveu que quatro homens com idades de 34, 39, 42 e 52 anos foram encontrados com ferimentos e que uma mulher de 47 anos foi detida por suspeita de posse de arma e agressão.

A polícia respondeu a um alerta por volta das 11:30 (a mesma hora de Lisboa) neste bairro turístico da capital do Reino Unido, que conta com numerosos teatros e restaurantes.

Os quatro feridos foram socorridos no local pelos serviços de emergência, precisou um porta-voz do serviço de ambulâncias de Londres.

Não foram divulgadas mais informações sobre a gravidade dos ferimentos.

A polícia tinha inicialmente referido que três pessoas tinham sido esfaqueadas no incidente, mas, num comunicado posterior, confirmou que quatro pessoas foram encontradas com ferimentos infligidos aparentemente por uma arma branca.