Pelo menos quatro pessoas esfaqueadas em Londres e suspeita foi detida diz polícia

Pelo menos quatro pessoas esfaqueadas em Londres e suspeita foi detida diz polícia

Pelo menos quatro pessoas foram hoje esfaqueadas em Covent Garden, no centro de Londres, e uma mulher foi detida, anunciou a Polícia Metropolitana da capital britânica.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Toby Melville - Reuters

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As autoridades londrinas ainda não forneceram mais detalhes sobre o incidente, que ocorreu por volta da hora do almoço em Covent Garden, uma zona movimentada e muito frequentada por turistas.

A Polícia Metropolitana descreveu que quatro homens com idades de 34, 39, 42 e 52 anos foram encontrados com ferimentos e que uma mulher de 47 anos foi detida por suspeita de posse de arma e agressão.

A polícia respondeu a um alerta por volta das 11:30 (a mesma hora de Lisboa) neste bairro turístico da capital do Reino Unido, que conta com numerosos teatros e restaurantes. 

Os quatro feridos foram socorridos no local pelos serviços de emergência, precisou um porta-voz do serviço de ambulâncias de Londres.

Não foram divulgadas mais informações sobre a gravidade dos ferimentos.

A polícia tinha inicialmente referido que três pessoas tinham sido esfaqueadas no incidente, mas, num comunicado posterior, confirmou que quatro pessoas foram encontradas com ferimentos infligidos aparentemente por uma arma branca.

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