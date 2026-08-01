Pelo menos três mortos e 15 feridos após explosão em café de Moscovo

"De acordo com as informações que temos, uma explosão ocorreu hoje por volta das 20h10 (18h10 em Portugal Continental) perto de um café de verão, resultando em três mortes e 15 feridos de gravidade variada", indicou a polícia de Moscovo à agência de notícias estatal RIA Novosti.





De acordo com a agência Reuters, a explosão ocorreu perto da Praça Kudrinksaya, em Moscovo.





No local estão investigadores e peritos para apurar as causas deste incidente.





De acordo com o canal de Telegram "Baza", conhecido pelas ligações à polícia russa, a explosão foi provocada por uma fuga de gás na cozinha do café.