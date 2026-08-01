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Pelo menos três mortos e 15 feridos após explosão em café de Moscovo
Pelo menos três pessoas morreram e 15 ficaram feridas este sábado numa explosão num café em Moscovo. A polícia da capital russa não especificou de imediato a causa do incidente.
"De acordo com as informações que temos, uma explosão ocorreu hoje por volta das 20h10 (18h10 em Portugal Continental) perto de um café de verão, resultando em três mortes e 15 feridos de gravidade variada", indicou a polícia de Moscovo à agência de notícias estatal RIA Novosti.
De acordo com a agência Reuters, a explosão ocorreu perto da Praça Kudrinksaya, em Moscovo.
No local estão investigadores e peritos para apurar as causas deste incidente.