Pelo menos três mortos em ataques russos e Kiev bombardeia petroleiros

A Rússia voltou a atacar infraestruturas civis e portuárias na região ucraniana de Odessa, no sul da Ucrânia, na madrugada de hoje, num bombardeamento que matou duas pessoas e feriu outras cinco.



De acordo com o chefe da Administração Militar Regional de Odessa, Oleg Kiper, drones inimigos atingiram três edifícios residenciais no distrito de Odessa, e outros dois foram danificados. A infraestrutura portuária em Odessa também foi atingida no ataque russo, tendo deflagrado um incêndio, sendo extinto pelas equipas de resgate.



Hoje, a Rússia também atacou um automóvel civil com um drone na cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, matando uma pessoa, e pouco depois bombardeou uma ambulância, segundo a Procuradoria de Kherson.



A Rússia atacou a Ucrânia nas últimas horas com 268 drones e bombardeou a cidade de Mikolayiv, no sul do país, com um míssil balístico Iskander-M, segundo a Força Aérea ucraniana e as autoridades locais.



O chefe da Administração Militar Regional de Mikolaiv, Vitali Kim, referiu na rede social Telegram que, como resultado do ataque com míssil balístico na cidade, duas pessoas ficaram feridas até ao momento.



O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou hoje que as forças ucranianas atacaram e atingiram dois petroleiros russos em águas próximas do porto de Novorossiysk, no mar Negro.



"Os nossos guerreiros continuam a impor sanções contra a frota petrolífera clandestina da Rússia: dois destes navios foram atingidos nas águas que dão acesso ao porto de Novorossiysk", disse na rede social X.



O Presidente ucraniano indicou que estes petroleiros eram utilizados "ativamente" para transportar petróleo.



Zelensky afirmou que os ataques de longo alcance da Ucrânia contra a Rússia vão continuar por "mar, ar e terra". A operação foi liderada pelo chefe do Estado-Maior General, Andriy Gnatov, em colaboração com a divisão de contra-espionagem do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) e a Marinha.