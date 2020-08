Pelo menos três mortos em conflitos no norte do Mali

De acordo com uma publicação na rede social Twitter, a Minusma dá conta de que, "na noite de 20 de agosto de 2020 [quinta-feira], a violência eclodiu na cidade de Gao, no norte do Mali, após uma vingança comunitária".

As Forças Armadas malianas intervieram para "controlar a situação", acrescenta a missão das Nações Unidas, sublinhando que o incidente provocou pelo menos três mortos e nove feridos.

O golpe de Estado na terça-feira começou com a detenção pelos militares golpistas do Presidente Keita e do seu primeiro-ministro, Boubou Cissé, bem como a detenção de altos funcionários civis e militares, que foram levados para o campo militar de Kati, nos subúrbios da capital maliana.

Este golpe de Estado é o quarto na história do Mali, que se tornou independente da França em 1960. Os militares tomaram o poder em 1968, 1991 e 2012, tendo o último golpe de estado aberto as portas do país a grupos `jihadistas`.

Portugal tem no Mali 74 militares integrados em missões da ONU e da UE.

Antigo primeiro-ministro (1994-2000), Ibrahim Boubacar Keita, 75 anos, foi eleito chefe de Estado em 2013, e renovou o mandato de cinco anos em 2018