Pelo menos um morto e 31 feridos em ataque russo sobre Kiev

As operações de resgate e salvamento ainda estão em curso na capital da Ucrânia, após um drone russo ter atingido um prédio residencial de nove andares, "uma secção inteira do qual foi completamente destruída".

Os danos foram relatados em mais de "20 locais por toda a cidade", incluindo áreas civis, disse o presidente ucraniano em comunicado, tendo os habitantes procurado refúgio nas estações do metropolitano e noutros abrigos.

"Estas certamente não são as ações de quem pensa que a guerra está perto do fim. É importante que os nossos parceiros não se calem perante este ataque", denunciou Zelensky nas redes sociais.

Após uma trégua de três dias para as comemorações do fim da II guerra mundial e o triunfo soviético sobre o nazismo, os ataques diários da Rússia contra cidades ucranianas foram retomados durante a noite de segunda para terça-feira.

Kiev anunciou que retaliaria e o ministério da Defesa russo indicou ter intercetado 36 drones ucranianos entre a noite de quarta-feira e a manhã de hoje.

O cessar-fogo em vigor de 09 a 11 de maio, mediado pelos Estados Unidos da América, foi marcado por acusações de violações de ambos os lados, mas não foi caracterizado por ofensivas de larga escala.

Em janeiro, quase 15.000 civis ucranianos morreram e 40.600 ficaram feridos, desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022, segundo relatório da Missão de Monitorização dos Direitos Humanos das Nações Unidas na Ucrânia (HRMMU).

O ano de 2025 terá sido o mais letal, a seguir a 2022, com mais de 2.500 civis mortos, segundo aquele documento.