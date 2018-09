Pence e Pompeo negam ser os autores do artigo que ataca Trump

RTP06 Set, 2018, 20:11 / atualizado em 06 Set, 2018, 20:25 | Mundo

Donald Trump, por sua vez, já reagiu ao artigo publicado pelo New York Times acusando o jornal de “não gostar dele” e de serem “pessoas desonestas”. Mais tarde, através do Twitter, o presidente norte-americano voltou a abordar o assunto: “Se a pessoa anónima cobarde existe, então o New York Times deve, por razões de segurança nacional, entregá-lo ao governo imediatamente”.





Depois de muita especulação nas redes sociais, o chefe da diplomacia, Mike Pompeo, disse aos jornalistas que não era ele o autor do artigo. O secretário de Estado continua e afirma que “não devia surpreender ninguém” que o jornal tenha escolhido divulgar esta peça e que, se efetivamente foi escrita por um oficial de topo da Casa Branca, “o NYT não devia ter sequer considerado para nada a palavra desta pessoa falsa”.





No Twitter, muitos debateram a importância de o autor ter utilizado a palavra “lodestar” (ambição) que é muitas vezes utilizada nos discursos do vice-presidente Mike Pence. O gabinete do vice-presidente, também através do Twitter, depressa reafirmou a sua inocência, argumentando que todos os seus artigos de opinião são devidamente assinados.





A Casa Branca lançou uma caça ao homem, focando a sua procura numa “meia dúzia de nomes”, de acordo com o New York Times. O artigo de opinião representa uma crítica chocante a Trump. O jornal The Guardian classifica-o como um evento sem precedentes na história moderna americana.





O autor profere diversas críticas a Donald Trump, considera-o “imoral, conflituoso e anti-democrático, capaz de tomar decisões mal informadas e muitas vezes apressadas”.







Ao, o autor afirma também que os seus aliados exploraram a possibilidade de destituir Donald Trump através da 25ª emenda, um mecanismo constitucional que permite a substituição do presidente que “não se encontra capaz de exercer os poderes e tarefas da sua administração” - mas acabaram por não o fazer.