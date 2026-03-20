"Pensar numa Europa federal" seria resposta à atual ordem internacional
No segundo dia do Conselho Europeu, a eurodeputada do PS Ana Catarina Mendes afirma acreditar que o federalismo é a resposta para dar mais voz à Europa perante uma ordem internacional fragilizada.
Ana Catarina Mendes, eurodeputada da PS, disse esta sexta-feira no Ponto Central da Antena 1 que acredita, tal como António Costa, que o multilateralismo é a melhor resposta aos conflitos que o mundo vive e à desordem internacional.
"Quero continuar a acreditar naquilo que foram os propósitos da fundação do projeto europeu e continuar a acreditar que o multilateralismo é a única via para termos uma ordem internacional como temos tido ao longo destes anos", começa por dizer.
Reconhecendo fragilidades, "é preciso combatê-las" e não acredita que a União Europeia vá transformar-se numa ilha. Defende que serão precisas "respostas novas". "Há uma resistência grande à revisão dos tratados e eu entendo esse perigo, mas acho que é preciso pensar numa Europa federal", diz Ana Catarina Mendes.
À semelhança do que defendeu noutras ocasiões, a eurodeputada situa-se no momento atual: "Julgo que hoje em dia é preciso pensar se não precisamos de uma estrutura política mais forte e, do meu ponto de vista, uma via mais forte seria caminharmos para um federalismo onde a integração política é cada vez maior".
Nessa estratégia, refere a eurodeputada, a política de defesa europeia é essencial, assim como uma autonomia estratégica do ponto de vista económico.
Quanto à crise energética - tema inevitável do Conselho Europeu que prossegue esta sexta-feira - Ana Catarina Mendes afirma que estão a ser encontradas respostas.
"Julgo que o Conselho Europeu tentou encontrar e está a tentar encontrar respostas coletivas, à semelhança de outras crises recentes", aponta.
