Pentágono. BYD, Baidu e Alibaba estão a auxiliar forças armadas da China





A BYD (Build Your Dreams) é uma empresa multinacional chinesa de fabrico e líder mundial no fabrico de veículos elétricos (BEV) e híbridos plug-in (PHEV), que tem estado a invadir o mercado europeu em concorrência direta com a indústria automóvel europeia.





O Alibaba Group é um gigantesco conglomerado multinacional chinês de tecnologia, especializado em comércio eletrónico, retalho, computação em nuvem e inteligência artificial.





O Baidu é um serviço gratuito de tradução automática multilingue, desenvolvido pela gigante tecnológica chinesa Baidu. É amplamente considerado a principal alternativa ao Google Translate na China.





O Pentágono tinha publicado brevemente uma lista atualizada em fevereiro, mas retirou-a posteriormente. A lista divulgada esta segunda-feira contém muitas das empresas que foram adicionadas em fevereiro.Embora a lista do Pentágono não imponha formalmente sanções às empresas chinesas,A inclusão na lista envia também uma mensagem aos fornecedores do Pentágono e a outras agências do governo norte-americano sobre a opinião das Forças Armadas dos EUA relativamente a estas empresas, algumas das quais processaram os Estados Unidos pela sua inclusão.