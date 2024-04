Pequim oferece apoio a Taiwan após sismo que causou pelo menos quatro mortos

A porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado, o Executivo da China, Zhu Fenglian, expressou "profunda preocupação" com o terramoto, ao mesmo tempo que ofereceu condolências e apoio às pessoas afetadas, segundo a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

Zhu reiterou o empenho da China na assistência humanitária e a sua disponibilidade para acompanhar de perto a situação, visando "prestar a ajuda necessária".

Estas expressões de apoio são comuns na sequência de catástrofes naturais, apesar das relações tensas entre os dois lados do Estreito da Formosa.

A líder taiwanesa Tsai Ing-wen ofereceu as suas condolências e assistência a Pequim após o terramoto de 2023 na província chinesa de Gansu, que custou a vida a 151 pessoas.

O antigo líder taiwanês Ma Ying-jeou (2008-2016), que se encontra de visita à China continental, manifestou hoje o seu desejo de que todos os afetados "estejam sãos e salvos".

Responsável pela maior aproximação entre o continente chinês e Taiwan desde o fim da guerra civil chinesa, em 1949, o antigo líder do partido Kuomintang (atualmente na oposição) está na República Popular da China na companhia de um grupo de estudantes, com os quais vai percorrer as províncias de Guangdong (sudeste) e Shaanxi (centro) e a capital, Pequim, para participar em atividades culturais, educativas e históricas e encontrar-se com o Presidente chinês, Xi Jinping.

O epicentro do terramoto, que ocorreu por volta das 09:00 (01:00 em Lisboa), foi localizado no mar a 25 quilómetros a sudeste de Hualien (leste), a uma profundidade de 15,5 quilómetros, segundo a Agência Meteorológica Central de Taiwan.

Foram já retirados todos os alertas de tsunami emitidos em Taiwan, Japão, Filipinas e pelo Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico.

O diretor do Centro Sismológico de Taiwan, Wu Chien-fu, disse numa conferência de imprensa que este foi o maior terramoto a atingir Taiwan nos últimos 25 anos, desde o sismo de magnitude 7,6 que matou 2.416 pessoas, em 21 de setembro de 1999.

A magnitude do terramoto foi de 7,2, de acordo com a Agência Meteorológica Central de Taiwan, e de 7,4 de acordo com o Serviço Geológico dos EUA.