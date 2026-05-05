Permanece ao largo de Cabo Verde navio de cruzeiro com quase 150 pessoas e surto suspeito de hantavírus

De acordo com o último balanço da OMS, divulgado esta terça-feira, estão identificados sete casos - dois confirmados em laboratório e cinco casos suspeitos, incluindo três mortes, um paciente em estado crítico e três pessoas com sintomas leves.

O cruzeiro Hondius, de bandeira holandesa, entrou em águas cabo-verdianas no domingo, após notificação internacional de doença respiratória a bordo.





Em Cabo Verde, as autoridades de saúde criaram uma área de isolamento para o caso de ser necessário dar assistência aos doentes em terra, o que até agora não aconteceu.





O médico António Silva Graça, infecciologista, explicou esta terça-feira de manhã na RTP o que se sabe sobre este possível surto de hantavírus.









O que se sabe até agora sobre o surto de hantavírus a bordo de um navio de cruzeiro de luxo que partiu da Argentina rumo às Canárias mas, neste momento, continua perto de Cabo Verde.

A maioria dos passageiros do Hondius são britânicos, americanos e espanhóis mas está confirmado que a bordo segue também um cidadão português que faz parte da tripulação.O navio poderá seguir para Las Palmas ou Tenerife, em Espanha, mas o ponto de desembarque final ainda não foi definido.