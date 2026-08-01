Peru. Treze mortos em queda de avião turístico nas Linhas de Nazca

O avião de pequeno porte transportava 11 passageiros e dois pilotos.





De acordo com as autoridades, o avião despenhou-se pouco depois das 13h00 locais (19h00 em Portugal Continental), logo depois de ter descolado do aeródromo de Pisco, a cerca de 240 quilómetros a sul da capital, Lima.





"Dada a magnitude do acidente, não há sobreviventes. Até ao momento, recuperámos quatro corpos", acrescentou o responsável da polícia peruana, Jorge Andrade, sem especificar a identidade ou a nacionalidade das vítimas.





A Autoridade de Aviação Civil do Peru irá agora conduzir uma investigação sobre as causas do acidente.



Pisco tem um aeródromo onde operam dezenas de pequenas aeronaves que transportam muitos passageiros anualmente, sobretudo turistas estrangeiros.





As Linhas de Nazca, Património Mundial da UNESCO, são um grupo de geoglifos gigantes no solo do deserto de Sechura, no sul do Peru, desenhados entre 500 a.C. e 500 d.C.





Dada a dimensão de alguns destes geoglifos, muitos só conseguem ser bem observados a partir do ar ou de locais elevados em relação ao solo.





Esta não é a primeira vez que acontece um acidente neste sítio arqueológico.





Em 2022, um acidente de aviação provocou a morte a sete pessoas, incluindo dois chilenos e três holandeses. Antes, em outubro de 2010, quatro turistas britânicos e dois tripulantes peruanos morreram após a queda de uma aeronave.

O aparelho caiu no momento em que sobrevoava as Linhas de Nazca, no sul do Peru, um dos principais sítios arqueológicos do país.