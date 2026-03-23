Piloto e copiloto morrem em colisão em aeroporto de Nova Iorque

Esta emissora norte-americana informou que 13 pessoas foram hospitalizadas, incluindo 11 passageiros e as duas pessoas que se encontravam no veículo.

Um avião da Air Canada e um veículo dos bombeiros colidiram na noite de domingo no aeroporto nova-iorquino, informou anteriormente a imprensa local.

Ainda de acordo com meios de comunicação social locais, a colisão ocorreu na pista quatro, quando a aeronave CRJ-900 da companhia aérea canadiana Air Canada, proveniente de Montreal, estava a aterrar.

"Os protocolos de intervenção de emergência foram imediatamente ativados" e "o aeroporto encontra-se atualmente encerrado para facilitar a intervenção e permitir uma investigação aprofundada", notou a autoridade aeroportuária.

A agência norte-americana de segurança nos transportes (NTSB) anunciou ter mobilizado imediatamente uma equipa para investigar o acidente.