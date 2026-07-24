"Pior incêndio da história". Perto de 20 mil pessoas retiradas ou confinadas na região de Madrid

Emergência nacional

O bloco europeu já respondeu e enviou dois aviões Canadair da Grécia e da Itália.

"Para uma região como esta, com uma elevada concentração de habitação e de população, é uma catástrofe", lamentou Ayuso numa conferência de imprensa.acrescentou, sublinhando que "a prioridade atual é salvar vidas".Estes dois incêndios, o de San Martín de Valdeiglesias e o de Villa del Prado, formam agora um único foco de incêndio que os serviços de emergência apelidaram de "Sierra del Oeste".Segundo Isabel Díaz Ayuso, ocorreu uma “tempestade perfeita”, que agravou os incêndios florestais com ventos fortes e calor extremo.O fogo mantém um perímetro de aproximadamente 71 quilómetros e forçou à retirada de cerca de 1.500 pessoas.o que significa que é o executivo de Pedro Sánchez que assume o comando das operações nestas duas comunidades autónomas., não apenas em diferentes províncias espanholas, como também em comarcas de países vizinhos", escreveu o primeiro-ministro Pedro Sánchez na rede social X.Espanha também acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil na noite de quinta-feira e pediu à União Europeia quatro meios aéreos de apoio ao combate às chamas.A Agência Estatal de Meteorologia espanhola (Aemet) alertou que o perigo de incêndios continuará a ser muito alto ou extremo na maior parte do território, apesar da descida das temperaturas.Espanha registou 29 grandes incêndios florestais este ano, definidos como aqueles que ultrapassam 500 hectares. No entanto, uma grande parte desses incêndios (17) ocorreu apenas nos primeiros 24 dias de julho, de acordo com dados do Ministério da Transição Ecológica.