PJ cabo-verdiana desmantela rede de exploração sexual de menores na ilha do Sal

"A Operação Aurora decorreu em diversas localidades da ilha", na terça-feira, "com o objetivo de desmantelar uma rede criminosa indiciada pela prática dos crimes de prostituição de menores, lenocínio, abuso sexual de crianças e agressão sexual de menores, na forma continuada", informou, em comunicado.

Os 14 detidos são todos homens, "de nacionalidades cabo-verdiana, espanhola e britânica, com idades compreendidas entre os 17 e os 79 anos, todos residentes na ilha do Sal".

A investigação já dura desde julho de 2025, na sequência de denúncias, e a PJ apurou que "algumas das vítimas têm menos de 14 anos e que os abusos praticados por esta rede criminosa terão ocorrido desde 2023 até à data da operação, em diferentes localidades da ilha, onde residem os suspeitos".

Quatro dos detidos foram alvo de mandados de busca domiciliária, revista e apreensão, permitindo à polícia ter acesso "a diversos objetos com relevância probatória para a investigação".