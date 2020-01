Plano de Paz. Trump reconhece soberania israelita nos colonatos da Cisjordânia

Donald Trump apresentou o Plano de Paz para o Médio Oriente a que chama o "Acordo do Século" e reconhece a soberania israelita nos colonatos. O plano prevê a criação de um Estado palestiniano desmilitarizado com capital em Jerusalém Oriental. Os palestinianos não foram chamados e já recusaram o plano.