Plano de Trump para a Palestina suscita controvérsia

Segundo citação do diário israelita Jerusalem Post , o presidente da Autoridade Nacional da Palestina, Mahmoud Abbas, num discurso feito na cimeira da Liga Árabe na Tunísia, no domingo, afirmou: “Tudo o que vem dos Estados Unidos é perigoso”.

“Os Estados Unidos pretendem que Israel anexe terras [Cisjordânia] que pertencem à Palestina e que a Faixa de Gaza seja concedida ao Hamas”, explicou Abbas. “A decisão do Governo dos EUA destrói o Plano de Paz Árabe e constitui uma mudança dramática relativamente às posições das antigas administrações estadunidenses”, continuou o líder palestiniano.



Trump, por sua vez, afirma que este é o “Plano do Século” que irá solucionar o conflito israelo-palestiniano.



As declarações de Abbas foram feitas uma semana depois de o Governo de Trump ter reconhecido a soberania israelita sobre os Montes Golã. A Liga Árabe condenou esta decisão e afirmou que vai procurar uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que demonstre a sua ilegalidade.

O embaixador dos Estados Unidos em Israel, David Friedman, comemorou o reconhecimento da soberania israelita sobre os Montes Golã na Casa Branca, ao lado de Netanyahu. “Sem a soberania sobre os Golã, Israel está exposto a ricos extraordinários por parte de inimigos traiçoeiros. Enquanto Trump for presidente, isso não irá acontecer”, afirmou, segundo citação de The Times of Israel